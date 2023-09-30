Marlboro, Kent, Winston, Parliament ve Tekel 2000 Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam!

Sigaraya sessiz sedasız 15 TL KALLAVİ ZAM! Marlboro Winston Camel Parliament Muratti Lark zamlı SİGARA FİYATLARI - Seçimden hemen önce başlayan rekor zamlar vatandaşın cebini yakmaya devam ederken süreçte en çok zamlanan ürünlerin başında alkol ve tütün mamülleri yer almıştı.

Özellikle de KDV ve ÖTV düzenlemesi sonrasında sigara fiyatlarında rekor yükselişler yaşanırken tütün mamüllerine yeni zam sessiz sedasız açıklandı. Hatırlanacağı üzere en son olarak Philip Morris ve JTI gruplarına 5 TL zam geldiği ilan edilmişti. Yeni zam ise sarmalık tütüne yapıldı.

Sigaralara Yapılan Son Dakika Zamları

Sigaraya son dakika zam haberi açıklandı. JTİ fiyat listesi ile Camel Yellow 100 gr sarmalık tütün fiyatı için yeni zam haberi açıklandı. Sigaraya 15 TL birden zam geldi. Camel Yellow 100 gr sarmalık tütün fiyatı 85 liradan 100 liraya yükseldi. Söz konusu zam haberi sigara tiryakilerinden büyük tepki çekti.

Yeni Sigara Fiyatları

İşte güncel sigara fiyatları:

Winston Sigara Fiyatları





Winston Slender: 48 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue: 48 TL

Winston: 49 TL

Winston Slims: 50 TL

Winston Xsence: 51 TL

Camel Sigara Fiyatları

Camel Slender: 46 TL

Camel Deep Blue: 46 TL

Camel Black & White: 47 TL

Camel Yellow & Brown: 48 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatları

Monte Carlo: 46 TL

Monte Carlo Slender: 46 TL

LD Sigara Fiyatları

LD: 46 TL

LD Slims: 46 TL





Diğer Markalar

Marlboro Edge (Blue/Sky): 49 TL

Marlboro Touch (Blue/Gray/White): 50 TL

Marlboro (Red/Touch): 51 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 53 TL

Parliament: 52 TL

Parliament Midnight Blue: 51 TL

Muratti: 49 TL

Muratti Blu: 48 TL

Lark: 48 TL

Chesterfield: 47 TL

L&M: 47 TL

Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 55 TL

Sigara fiyatlarındaki bu son zamlar, sigara içenler için ek mali bir yük getiriyor. Sigarayı bırakma veya alternatif yöntemlere yönelme düşüncesi için bu dönem, daha önceki dönemlere göre daha cazip hale gelebilir.

Yüksek sigara fiyatlarına ek olarak, sigara içmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri de unutulmamalıdır. Sigarayı bırakma kararı, hem maddi açıdan hem de sağlık açısından daha iyi bir yaşam tarzına geçişin ilk adımı olabilir. Sağlıklı bir yaşam için sigaradan uzak durmak her zaman önemlidir.