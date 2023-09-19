  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Marketler Resmen Ayçiçek Yağı Rekabetine Girdi! O Markette 5 LT Ayçiçek Yağı 39,99 TL

Marketler Resmen Ayçiçek Yağı Rekabetine Girdi! O Markette 5 LT Ayçiçek Yağı 39,99 TL

Yayınlanma:
Marketler Resmen Ayçiçek Yağı Rekabetine Girdi! O Markette 5 LT Ayçiçek Yağı 39,99 TL
Migros'un dev Ayçiçek yağı indirimi ile sofralarınızı uygun fiyatla donatın! Sadece 59,90 TL'ye 1 Litre Yudum Ayçiçek yağına sahip olun. Migros Sanal Market'ten hemen sipariş verin, bu fırsatı kaçırmayın!

Türkiye'deki ekonomik kriz, sofralarımızın vazgeçilmez ürünü olan Ayçiçek yağının fiyatlarını artırıyor gibi görünse de, Migros bu konuda önemli bir adım attı. Migros, Ayçiçek yağı fiyatlarını oldukça cazip bir şekilde düşürdü ve bu fırsatı yakalayan herkes için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

aycicek.jpg

Ayçiçek Yağına Dev İndirim!

Migros, Ayçiçek yağı severler için müjdeli bir haberle geldi. Artık Ayçiçek yağını Migros Sanal Market üzerinden çok daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. 1 Litre Yudum Ayçiçek yağı, sadece 59,90 TL'ye satışa sunuluyor! Bu indirim sadece bugün için geçerli olup, 81 il genelindeki tüm müşterilere sunulmaktadır.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bu harika fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey Migros Sanal Market uygulamasını telefonunuza indirmek ve Ayçiçek yağını 59,90 TL'ye hemen sipariş vermek! Migros Sanal Market, müşterilerine kolay ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

aycicekk-001.jpg

Migros Sanal Market'te Sadece Siz Kazanırsınız!

Migros, bu büyük indirimi sadece kendi sanal marketlerinde geçerli kıldı. Türkiye genelinde binlerce şubesiyle hizmet veren Migros Market, Ayçiçek yağı severler için bu özel fırsatı sunuyor. Diğer marketlerde bulamayacağınız bu indirim sadece Migros'ta!

Artık sofralarınızı daha sağlıklı ve uygun fiyatlı Ayçiçek yağı ile donatabilirsiniz. Migros'un bu özel indirimi kaçırmayın ve hemen alışverişe başlayın. Hem cebinize dost, hem de sağlığınıza katkı sağlayan Ayçiçek yağını Migros'tan uygun fiyatla satın almanın keyfini çıkarın!

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Gündem
MEB Lise Devamsızlıkları İçin Son Kararı Verdi! Devamsızlık Kurallarında Yeni Reform
MEB Lise Devamsızlıkları İçin Son Kararı Verdi! Devamsızlık Kurallarında Yeni Reform
Kredi Kartı Kullananlara Acı Haber! Kredi Kartına 4 Kullanım Sınırı Geliyor
Kredi Kartı Kullananlara Acı Haber! Kredi Kartına 4 Kullanım Sınırı Geliyor
Renault, Hyundai ve Volkswagen Sıfır Araç Fiyatlarında Dip Fiyat! 300.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla
Renault, Hyundai ve Volkswagen Sıfır Araç Fiyatlarında Dip Fiyat! 300.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla
Üniversite Öğrencilerine Peş Peşe Nakit Yardım Müjdesi! 1200 TL Nakit Yardımı
Üniversite Öğrencilerine Peş Peşe Nakit Yardım Müjdesi! 1200 TL Nakit Yardımı
Eğitim Sisteminde Çığır Açacak Yenilik! 2. Dönemden İtibaren Böyle Olacak
Eğitim Sisteminde Çığır Açacak Yenilik! 2. Dönemden İtibaren Böyle Olacak
Dar Gelirli Ailelere Bakanlıktan Son Dakika Müjdesi! 15.000 TL Nakit Yardımı
Dar Gelirli Ailelere Bakanlıktan Son Dakika Müjdesi! 15.000 TL Nakit Yardımı
Emekliye Müjde Az Önce Erdoğan Tarafından Geldi! 5.500 TL Kök Zam
Emekliye Müjde Az Önce Erdoğan Tarafından Geldi! 5.500 TL Kök Zam