Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Bu arada depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.