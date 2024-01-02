Maaş Artışları ve Emeklilik Beklentileri: 2024 ve 2025 Yılı Öngörüsü

Aralık ayının başında, 3 Ocak'ta, enflasyon oranları açıklanacak ve bu durum memur ve emeklilerin maaş artışlarını belirleyecek. İşte 2024 ve 2025 yıllarındaki maaş artışlarına dair detaylar ve beklentiler.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun Belirlediği Zam Oranları

Memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında zam alırlar. 2024 ve 2025 yıllarındaki zam görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmiş ve belirlediği oranlar doğrultusunda maaş artışlarını belirlemiştir.

Kurul, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam kararı almıştır.

Enflasyonun Belirleyici Rolü

Memur ve emekli maaşlarındaki artış oranları, enflasyonun da etkisiyle belirlenir. Temmuz-aralık dönemini kapsayan toplu sözleşme zammı yüzde 6 olmuştu. Ancak, bu oranın üzerinde bir enflasyon gerçekleşirse, Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik sözleşme zammına ek bir fark uygulanır.

Enflasyon Verileri ve Beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, temmuzdan aralık başına kadar olan enflasyon yüzde 33.65 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası'nın öngörüsüne göre, 2023 yılsonunda enflasyonun yüzde 65 olması beklenmektedir.

Beklentilere göre, memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 32 civarında olacak ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 47'ye ulaşacaktır.

Diğer Emekli Gruplarındaki Durum

SSK ve Bağkur emeklileri, ocak ve temmuzda son 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, işçi ve esnaf emeklilerinin durumu farklıdır. Son 5 aylık kümülatif artış yüzde 33.65 olmuştur ve bu grup için beklenen zam oranı yüzde 37-40 civarında olacaktır.

En Düşük Emekli Maaşı Beklentisi

En çok konuşulan konulardan biri, 7 bin 500 liralık taban emekli maaşıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla en düşük emekli maaşının artırılması beklenmektedir.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının 2023 yılında 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseldiği bilinmektedir. Olası bir artışla en düşük emekli maaşı 11 bin liradan 12 bin 500 liraya kadar çıkabilir.