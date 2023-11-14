KYK Kredi ve Burs Başvuru Sonuçları 2023! Öğrenim Kredisi Detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan başvurular sonucunda KYK kredi ve burs başvuru sonuçları, 13 Kasım Pazartesi günü e-Devlet üzerinden açıklandı. Bu sonuçlar, üniversite eğitimi alan milyonlarca adayın merakla beklediği bir dönemdi. İşte başvuru sonuçları ve KYK öğrenim kredisi ile ilgili önemli detaylar.

KYK Öğrenim Kredisi: Başvuru Sonuçları ve Detayları

GSB KYK kredi ve burs başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama ekranında 13 Kasım Pazartesi günü açıklandı. Öğrenciler, sorgulama ekranında "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaştığında, geri ödemeli kredi alma hakkını elde etmiş oluyorlar. Ancak, öğrenim kredisi geri ödemeli mi, geri ödeniyor mu, faiz var mı? İşte tüm bu soruların yanıtları.

KYK Öğrenim Kredisi Borç Geri Ödeme Detayları

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları, bazı öğrencilere burs, diğer başvuru yapan adaylara ise öğrenim kredisi olarak geri döndü. Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde ki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle belirlenir ve bu miktar geri ödenir.

KYK Faizi: Güncel Durumu 2023

Burs veya kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, kendilerine ödenecek öğrenim kredisi tutarını belirli şartlarla ödemeyi kabul ederler. Bu tutarın, aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak belirlendiği unutulmamalıdır.

KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Şartları

KYK öğrenim kredisi geri ödemesi, normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler için normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamaktadır. Diğer taraftan, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan öğrenciler, kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde borçlarını ödemekle yükümlüdür.

KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Süreci

Öğrenciler, ödemelerini T.C. kimlik numarası ile "kygm.gsb.gov.tr" internet adresindeki "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabilirler. Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya internet bankacılığından da ödemelerini gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, taksitlerini vadesinden önce ödeyebilir ve bu ödemeler taksitlerinden düşer. Ancak, taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılmaktadır.

KYK Öğrenim Kredisi Borcu Erteleme İmkanları

Borçlu öğrenciler, öğrenim kredisi borçlarını devam ettikleri öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, bu krediyi aldıkları süre kadar ve aylık taksitler halinde ödemekle yükümlüdürler. Ancak, belirli şartları sağlayan öğrenciler, borç erteleme talebinde bulunabilirler. Bu talep, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi e-Devlet adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.