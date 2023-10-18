Kürecik Radar Üssü'nün Hikayesi: Kürecik Nerede? Kürecik Neden Önemli?

Kürecik Radar Üssü, Türkiye'nin Malatya iline bağlı Akçadağ ilçesinin Kürecik nahiyesinde bulunan önemli bir askeri tesisidir. Bu haberde, Kürecik Radar Üssü'nün nerede bulunduğu, ne zaman kurulduğu ve kim tarafından inşa edildiği gibi önemli bilgilere odaklanacağız.

Kürecik Radar Üssü'nün Konumu

Kürecik Radar Üssü, Malatya şehir merkezinin doğusunda, Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde yer almaktadır. Bu stratejik üs, Türkiye'nin güneydoğusunda yer almaktadır. Eğer Malatya yönünden geliyorsanız, Karahan Geçidi'nin sol üst tarafında yer aldığını göreceksiniz. Üssün rakımı yaklaşık olarak 1800 metre seviyesindedir.

Üssün Kuruluşu ve Tarihi

Kürecik Radar Üssü'nün tarihi oldukça önemlidir. Bu üs, 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulmuştur. Başlangıçta Amerikan askerleri tarafından kurulan bu üs, daha sonra Türk askerlerine devredilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu üs, Kasım 2010'da düzenlenen NATO Lizbon Zirvesi'nde geliştirilmesi kararlaştırılan füze savunma sisteminin bir parçası olarak kullanılacaktı.

Üssün Kuruluş Aşaması

Kasım 2010'daki NATO Lizbon Zirvesi, tüm NATO üyelerini kapsayan bir balistik füze savunma sistemi kurma kararı almıştır. Bu stratejik plan çerçevesinde, Türk hükûmeti kendi topraklarında erken uyarı radar sistemi kurulmasına izin vermiş, ancak elde edilen bilgilerin NATO üyesi diğer ülkelerle paylaşılmasını talep etmiştir.

Eylül 2011'de, Türkiye ve ABD yetkilileri kesin şartlar üzerinde anlaşmaya vardılar ve uygun bir konum seçildi. Kürecik, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı bir bölge olarak seçildi. Bu bölge, daha önce Sovyetler Birliği hava sahasının gözetimi için bir radar üssüne ev sahipliği yapmıştır. Kürecik, Malatya şehir merkezinin 59 kilometre batısında yer alırken, radar istasyonu 2,085 metrelik Çat Tepe zirvesinde bulunmaktadır.