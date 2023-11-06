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Kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 77 ilde "Mengene Operasyonu" düzenlendi

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Kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 77 ilde "Mengene Operasyonu" düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 77 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mengene" operasyonunda 33 şüphelinin gözaltına alındığını, 118 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 77 ilde 28 bin 314 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Mengene" adı verilen operasyonda 33 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, 517 kişiye 2 milyon 330 bin 479 lira para cezası uygulandığını, 118 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Arama kaydı bulunan 650 kişinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, operasyon sonucu 13 yasa dışı bahis ve kumar oynatılan iş yerinin kapatıldığı, 10 oyun makinesi, 4 tombala makinesi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponunun ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Paylaşımını "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yapan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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