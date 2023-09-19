Kredi Kartı Borcunuza Bankalardan Sil Baştan Kampanyası! Faizsiz Borç Kapatma Kredisi

Türkiye İş Bankası, finansal yüklerini hafifletmek isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haberle gündeme geldi. Kredi kartı borçları ve farklı bankalardan olan krediler artık daha kolay bir şekilde kontrol altına alınabilecek ve ödenebilecek. İş Bankası'nın başlattığı Borç Kapatma Kredisi Kampanyası, finansal anlamda rahatlamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Borçları Tek Bir Yerde Toplamak Artık Mümkün!

İş Bankası, Borç Kapatma Kredisi ile farklı bankalardaki kredilerinizi tek bir çatı altında birleştirmenize olanak tanıyor. Bu sayede aylık taksitlerinizi daha uygun bir şekilde belirleyebilir ve ödemelerinizi tek bir yerden kolayca takip edebilirsiniz. Özellikle birden fazla bankadan kredi kullanmış olanlar için bu kampanya, finansal planlamayı kolaylaştıracak bir çözüm sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan vade seçenekleri ise 36 aya kadar uzanıyor, bu da ödeme kolaylığı sağlayan bir diğer önemli detay.

Kredi Kartı Borçları da Kapatılabilecek!

İş Bankası'nın bu özel kampanyası yalnızca kredileri değil, aynı zamanda kredi kartı borçlarını da kapatma fırsatı sunuyor. Artık farklı bankalardan olan kredi kartı borçlarınızı da Borç Kapatma Kredisi ile tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Bu sayede kredi kartı borçlarınızın ödemelerini daha düzenli bir şekilde yapabilir ve kredi kartlarınızın kullanılabilir limitlerini artırabilirsiniz. Hem borçları kapatma hem de finansal esneklik sağlama açısından oldukça cazip bir seçenek sunuluyor.

Başvuru Adımları Kolaylaştırıldı

Kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça kolaylaştırılmış durumda. İş Bankası müşterileri, İŞCEP uygulamasını kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. "Kredi Başvurusu Yap" seçeneği ile başvurunuzu anında başlatabilirsiniz. Ayrıca, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için de kolay bir yöntem sunuluyor. Sadece "NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, DOĞUM TARİHİ" bilgilerinizi aralarında boşluk bırakarak 4402'ye göndererek kredi ön onayı için başvuruda bulunabilirsiniz. İşte bu kadar basit!