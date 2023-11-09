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KPSS şartı kalktı ! 30 bin personel alınacak:

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KPSS şartı kalktı ! 30 bin personel alınacak:
İŞKUR Kasım ayı iş ilanlarını yayınladı. KPSS şartını kaldıran kurum ilkokul mezunu 31.151 personel alımı yapacak. Peki, İŞKUR personel alımı hangi sektörlerde olacak? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR Kasım ayı personel alımlarıyla ilgili merak edilenler...

İŞKUR Kasım ayı iş ilanlarını yayınladı. KPSS şartını kaldıran kurum ilkokul mezunu 31.151 personel alımı yapacak. Peki, İŞKUR personel alımı hangi sektörlerde olacak? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR Kasım ayı personel alımlarıyla ilgili merak edilenler...

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un yayınladığı ilanlara başvurmak için ilk olarak İŞKUR resmi web sitesine giriş yapın. Ardından arama kısmına "BEDEN İŞÇİSİ" yazarak açılan ilanlardan size uyan ilana giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C vatandaşı olmak,

- Minimum ilkokul mezunu olmak,

- 18-45 yaş aralığında olmak,

- Vardiyalı çalışma sistemine uymak,

- İlana göre B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İŞKUR KASIM AYI İLANLARI

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