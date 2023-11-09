KPSS şartı kalktı ! 30 bin personel alınacak:

İŞKUR Kasım ayı iş ilanlarını yayınladı. KPSS şartını kaldıran kurum ilkokul mezunu 31.151 personel alımı yapacak. Peki, İŞKUR personel alımı hangi sektörlerde olacak? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR Kasım ayı personel alımlarıyla ilgili merak edilenler...