KPSS puanı yüksek olanlar dikkat! DHMİ personel alacak !

Devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen personel alımları yakından takip ediliyor. DHMİ personel alımları için düğmeye bastı. KPSS puanına göre yapılacak personel alımları kapsamında adaylardan istenen başvuru şartları da belli oldu. İşte tüm detaylar…