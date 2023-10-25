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KPSS puanı yüksek olanlar dikkat! DHMİ personel alacak !

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KPSS puanı yüksek olanlar dikkat! DHMİ personel alacak !
Devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen personel alımları yakından takip ediliyor. DHMİ personel alımları için düğmeye bastı. KPSS puanına göre yapılacak personel alımları kapsamında adaylardan istenen başvuru şartları da belli oldu. İşte tüm detaylar…

Devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen personel alımları yakından takip ediliyor. DHMİ personel alımları için düğmeye bastı. KPSS puanına göre yapılacak personel alımları kapsamında adaylardan istenen başvuru şartları da belli oldu. İşte tüm detaylar…

DHMİ PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

DHMİ, Genel İdari Hizmetler biriminde 8. sınıf seviyesinde çalışacak 5 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı. 5 kişilik kadro kapsamında 2 kişinin Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ekonomi, İşletme veya alanlardan üniversite diplomasının olması gerektiği belirtildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DHMİ, kapsamında yapılacak personel alımları kapsamında adayların gerekli bilgi ve yeteneklere sahip olması gerektiği belirtildi. Yukarıda belirtilen kriterleri sağlayan adayların Devlet Hava Meydanları İşletmesi memur alım süreci kapsamında başvuruları 16-27 Ekim tarihleri arasında yapması gerektiği vurgulandı. Başvurular online platform üzerinden gerçekleştirilecek.

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