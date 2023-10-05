Memur olma hayali kuran adaylar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), önemli bir kilometre taşıdır. KPSS tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları, adayların başvurdukları pozisyonlar için aranan özellikleri ve nitelikleri ifade eder. Bu kodlar, adayların başvuruda bulundukları pozisyonların gereksinimlerine uygunluğunu gösterir. KPSS Nitelik Kodları nedir? Nitelik kodu anlamları!

4419 Nitelik Kodu: Hukuk Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Hukuk lisans programından mezun olmak.

4421 Nitelik Kodu: Ekonomi, İktisat Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarından mezun olmak.

4426 Nitelik Kodu: İşletme-Ekonomi Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarından mezun olmak.

4429 Nitelik Kodu: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

4431 Nitelik Kodu: İşletme Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarından mezun olmak.

4449 Nitelik Kodu: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme lisans programlarından mezun olmak.

4459 Nitelik Kodu: Maliye Mezuniyeti



Mezuniyet Şartı: Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.

4503 Nitelik Kodu: Kamu Yönetimi Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarından mezun olmak.

4507 Nitelik Kodu: Uluslararası İlişkiler Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarından mezun olmak.

4561 Nitelik Kodu: Kimya Mühendisliği Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarından mezun olmak.

4611 Nitelik Kodu: Elektrik Mühendisliği Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

4639 Nitelik Kodu: Makine Mühendisliği Mezuniyeti

Mezuniyet Şartı: Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.