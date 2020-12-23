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Kovid-19 aşılarının tesliminde uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi

Sağlık Bakanlığınca onaylanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Kovid-19 aşılarının tesliminde uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Kovid-19 aşılarının 31 Aralık 2021'e kadar (bu tarih dahil) tesliminde uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Öte yandan, kararın geçici 6. maddesinde sıralanan hizmetler için KDV oranlarının son uygulanma tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.

Kovid-19 aşısının tesliminde uygulanacak KDV oranına ilişkin hüküm bugünden, diğer hükümler ise 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlükte olacak.

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