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KOSGEB-Halkbank İşbirliğiyle Sunulan Faizsiz Kredi: 375.000 TL Destek!

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KOSGEB-Halkbank İşbirliğiyle Sunulan Faizsiz Kredi: 375.000 TL Destek!
KOSGEB ve Halkbank iş birliğiyle sunulan faizsiz kredi fırsatını keşfedin! 375.000 TL tutarındaki destek kredisi, işletmelerin genişleme ve yatırım yapma imkanını sağlıyor. İlk iki yıl faizsiz ödeme avantajıyla, finansal esneklik elde edin. Başvuru şartları ve detayları öğrenmek için hemen tıklayın!

İlk olarak, bu değerli kredi yardımının KOSGEB ve Halkbank işbirliğiyle tasarlandığını, başvuru sürecinin başladığını ve şu anda binlerce kişinin bu kredi fırsatından faydalandığını vurgulayalım. Toplamda 375.000 TL olan bu faizsiz kredi, işletmelere önemli bir destek sağlamaktadır. Halkbank ve KOSGEB iş birliğiyle sunulan bu destek kredisinin detaylarına bir göz atalım.

Kredi Özellikleri

Bu promosyon kredisi, ilk iki yıl boyunca faizsiz ve geri ödemesiz olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu durum, borçlulara işlerini genişletme veya yeni yatırımlar yapma konusunda finansal esneklik sağlamaktadır.

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Ana Borç ve Ödeme Planı

Kredinin ana borcu 375.000 TL olarak belirlenmiş olup bu tutara faiz uygulanmayacaktır. İlk iki yılın geri ödeme sürecinden sonra, ana borç belirli bir süre içinde taksitler halinde ödenecektir.

60 Aylık Ödeme Planı

İlk iki yılın ödeme dönemi sona erdikten sonra kalan 60 aylık taksitler şu şekilde hesaplanmaktadır: Aylık taksitler: Anapara (375.000 TL) / 60 ay = 6.250 TL. Bu ödeme planı, borcun 60 ay boyunca eşit taksitlerle ödeneceğini göstermektedir.

Kredi Kullanımı ve Başvuru Şartları

Aylık 6.250 TL taksit ödemesiyle 375.000 TL krediyi alabilecek olanlar kimlerdir? Başvuru şartları nelerdir? Bu finansman yardımını hangi bankalardan alabilirsiniz? Tüm bu soruların cevaplarına şu başlıklar altında ulaşabilirsiniz:

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  • Kredi Kullanım Amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarını çözmek, üretimi artırmak, kalite ve standartları iyileştirmek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet avantajı sağlamak.

  • Başvuru Süreci İlk başvuru bankaya yapılır, firmanın kredi başvurusu da bankaya yapılır. KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Finansmanı Destekleme Programı ve Protokolü esas alınarak değerlendirilir.

  • Detaylı Bilgi ve Başvuru Adresi Başvuru için KOSGEB'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İş Dünyasına Yeni Bir Soluk

Halkbank-KOSGEB işbirliğiyle sunulan bu faizsiz kredi, küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük fırsatlar sunmaktadır. İlk iki yılda ödemesiz dönem, işini daha da geliştirmek ve mali yapısını güçlendirmek isteyen girişimciler için önemli bir avantajdır. Faizsiz krediler, işletmelerin üzerindeki mali yükü azaltarak ekonomiye katkıda bulunur.

Bu kredi özellikle yenilikçi fikir ve projelere sahip girişimciler için önemli bir kaynaktır. Kredi koşulları ve uygunluk kriterleri hakkında daha fazla bilgi almak için Halkbank şubenizden veya KOSGEB ofisinizden destek alabilirsiniz. Bu finansman, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirecek ve iş dünyasına dinamik bir soluk kazandıracaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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