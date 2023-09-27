Konut Almanın Zamanı Geliyor! Konut Fiyatları Düşecek

Piyasa durgun ve durağan olduğu için inşaat şirketlerinden iyi fiyatlar alınabileceğini söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü “Bu süreçte konut fiyatları düşecek. Sıkışıp satanlar ve kiracılardan usanıp da evini satmak isteyenler var. Ya da yüksek faizin cazibesine kapılıp geçmişte yatırım için aldığı evi satıp faize yatırmak isteyenler oluyor. Bu satışlar oturmak için ev almak isteyenler için fırsat. Kiracıya kızıp da ev satılmaz! Piyasalar normale döndüğünde o evleri almak çok daha zor hale gelir” diye konuştu.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE AİLE VE GENÇLİK BANKASINDAN FAİZSİZ KREDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkânı sunacaklarını, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacaklarını açıkladı. Nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkânı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar sonucu konut fiyatlarında bir artış olup olmayacağı merak konusuyken TÜGEM Üyesi Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü konu hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi “Konut fiyatlarını etkilemez. Konut fiyatları ve araç fiyatları zaten çok yükseldi artık satılmıyor ve geriye doğru gidiyor. Geriye doğru gitmese bile yerinde kalıyor şu an için faiz oranları yüksek olduğu için kesinlikle hiç kimse bir yatırım yapmıyor” diye konuştu.

EVLENEN VE KONUT ALMAK İSTEYEN BES BİRİKİMİNİ ÇEKEBİLECEK

BES'te katılımcılara kısmi çekiş hakkı geldi. Buna göre katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek. Evlilik ve konut alımlarında da BES’ten birikimlerin yüzde 50’si çekilebilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) hazırladığı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre BES’te kısmi ödeme hakkı ile konut alımı, evlilik, lisans eğitimi ve doğal afet durumlarında katılımcılara sistemdeki birikimlerinden yüzde 50’sine kadarını kullanma olanağı sağlanıyor. İlk evini almak isteyenler için de avantajlı bir durum olduğunda bahseden Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü “Nakit parası olan ya da BES parasını çekebilecek olan herkes için avantajlı bir dönem olacak. Konut fiyatları yukarı çıkmıyor yerinde duruyor çok rahat pazarlık yapabilirsiniz, gerçekten uygun fiyata konut alabilirsiniz. Ya da hiç konutunuz yoksa BES birikiminizi de üstüne bankalardan uygun faizle kredi kullanabileceksiniz” dedi.

BES’TEN KONUT ALIMINA TAM DESTEK

Konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz edecek. Evlilik için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden önceki iki ay içinde veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneğinin bir nüshasını şirkete ibraz edecek.