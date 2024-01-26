Kışın Gelmesiyle İlgili Meteorolojik Uyarılar: 15 İl İçin Kar Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ocak'ta yayınladığı hava durumu raporu ile dikkat çekiyor. Ege Bölgesi'nde kar yağışının beklendiğini duyuran meteorologlar, özellikle Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde etkili olacağını tahmin ediyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma riskine karşı da uyarı yapılmış durumda.

Kuvvetli Yağış Uyarısı Diğer Bölgeleri de Etkiliyor!

Hava durumu raporuna göre, yağışlar Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimlerini, Sakarya'nın güney ve doğusunu, Güneydoğu Anadolu bölgesini, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunu, Hatay'ı, Elazığ'ı, Bingöl'ü, Muş'u, Bitlis'i, Şırnak'ı ve Hakkari çevrelerini, Adana'nın kıyılarını, Van'ın güney kesimlerini, Erzincan'ı, Tunceli'yi ve Malatya'nın doğu ilçelerini etkileyecek. Bu bölgelerde oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.

Ege Bölgesi Hava Durumu Detayları

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. İşte bazı şehirlerin günlük hava durumu öngörüleri:

Afyonkarahisar : Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı, sıcaklık: 3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı, sıcaklık: 3°C Denizli : Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık: 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık: 10°C İzmir : Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık: 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık: 14°C Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık: 9°C

Genel Hava Durumu Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin geneli çok bulutlu bir havayla karşılaşacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların etkili olması öngörülüyor. Özellikle Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyıları, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis, buzlanma ve don olayları görülebilecektir. Bu nedenle, vatandaşların bu olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.