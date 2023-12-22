Kışın Gelmesiyle Birlikte BİM'in 22 Aralık Aktüel Ürünleri! Beklenen O Ürün Geldi

Polar Çorap, Cüzdan, Kutu Oyunları, Airfrey, Elektrikli Süpürge, Kar Küresi, Kukina Çiçeği, Eğlenceli Balonlar ve Puzzle gibi kışa özel ürünler, 22 Aralık'ta BİM raflarında yerini alıyor. İşte bu haftanın BİM kataloğunda öne çıkan ürünler:

Philips Azur Buharlı Ütü - 1.799 TL

BİM, kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor. Philips Azur Buharlı Ütü, sadece 1.799 TL!

Braun Multiquick Blender Set - 2.049 TL

Mutfakta pratik çözümler arayanlar için Braun Multiquick Blender Set, 2.049 TL fiyatıyla sizleri bekliyor.

Braun Filtre Kahve Makinesi - 1.799 TL

Günün ilk enerji dozunu almanın en lezzetli yolu: Braun Filtre Kahve Makinesi, sadece 1.799 TL!

Nautica Akıllı Tartı - 349 TL

Sağlıklı yaşam için Nautica Akıllı Tartı, 349 TL fiyatıyla BİM'de!

Uzay Figürlü Işıklı Kumbara - 249 TL

Çocuklarınız için eğlenceli bir hediye: Uzay Figürlü Işıklı Kumbara, sadece 249 TL!

Kumtel Cam Ankastre Set - 5.499 TL

Mutfakta şıklık ve fonksiyonellik: Kumtel Cam Ankastre Set, 5.499 TL fiyatıyla BİM'de!

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 3.499 TL

Mutfak düzenini sevenler için ideal bir seçim: Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı, sadece 3.499 TL!

Polosmart Metalik Membran Klavye - 269 TL

Oyun tutkunlarına özel: Polosmart Metalik Membran Klavye, sadece 269 TL!

Polosmart Oyuncu Kulaklığı - 369 TL

Gaming deneyimini zirveye taşıyan: Polosmart Oyuncu Kulaklığı, 369 TL fiyatıyla BİM'de!

Polosmart Gaming Mouse & Mouse Pad - 169 TL

Oyunseverler için vazgeçilmez: Polosmart Gaming Mouse & Mouse Pad, sadece 169 TL!

Benante Desenli Pizza Tabağı - 75 TL

Pizza keyfini taçlandıran: Benante Desenli Pizza Tabağı, sadece 75 TL!

Benante Çerezlik Seti - 139 TL

Atıştırmalıklarınızı şık sunumlarla servis edin: Benante Çerezlik Seti, 139 TL fiyatıyla BİM'de!

Benante Desenli Baharat Seti 3'lü - 139 TL

Mutfakta şıklık ve düzen: Benante Desenli Baharat Seti, sadece 139 TL!

Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 3'lü - 139 TL

Mutfak düzeninizi koruyun: Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı, 139 TL fiyatıyla BİM'de!

Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı - 229 TL

Mutfakta yaratıcılığınızı konuşturun: Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı, sadece 229 TL!

Muffin Kek Kalıbı - 109 TL

Lezzetli atıştırmalıklar için ideal: Muffin Kek Kalıbı, 109 TL fiyatıyla BİM'de!

Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri - 109 TL

Sunumda şıklık arayanlara: Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri, sadece 109 TL!

Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası - 149 TL

Mutfakta doğal şıklık: Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası, 149 TL fiyatıyla BİM'de!

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre - 75 TL

Mutfakta düzen ve pratiklik: Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre, sadece 75 TL!

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre - 85 TL

Büyük aileler için ideal: Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre, 85 TL fiyatıyla BİM'de!

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre - 95 TL

Bol depolama alanı: Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre, sadece 95 TL!

LAV Kavanoz 370 cc - 17,50 TL

Mutfakta şıklığı LAV ile tamamlayın: LAV Kavanoz 370 cc, 17,50 TL fiyatıyla BİM'de!

LAV Kavanoz 1000 cc - 27,50 TL

Büyük hacimli saklama: LAV Kavanoz 1000 cc, sadece 27,50 TL!

Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü - 49,50 TL

Çay keyfini taçlandırın: Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü, 49,50 TL fiyatıyla BİM'de!

Bal Kavanozu - 39,50 TL

Doğal lezzet: Bal Kavanozu, sadece 39,50 TL!

Rattan Sepet - 16,50 TL

Ev dekorasyonunda şıklık: Rattan Sepet, 16,50 TL fiyatıyla BİM'de!

Maşa Seti 3'lü - 29,50 TL

Mutfakta pratik çözümler: Maşa Seti 3'lü, sadece 29,50 TL!

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti - 399 TL

Temizlikte mükemmeliyet: Vileda Spino Ultra Temizlik Seti, 399 TL fiyatıyla BİM'de!

İnci Askı Seti - 42,50 TL

Dolap düzeninizi sağlayın: İnci Askı Seti, sadece 42,50 TL!

Derin Saklama Kabı 4'lü - 49,50 TL

Mutfak düzenini koruyun: Derin Saklama Kabı 4'lü, 49,50 TL fiyatıyla BİM'de!

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml - 39,50 TL

Taze sıkılmış meyve suyu keyfi: Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml, sadece 39,50 TL!

Petek Kurutmalık - 75 TL

Pratik çamaşır kurutma: Petek Kurutmalık, 75 TL fiyatıyla BİM'de!

Hazneli Temizlik Fırçası - 27,50 TL

Temizlik işlerini kolaylaştırın: Hazneli Temizlik Fırçası, sadece 27,50 TL!

Molinella Çift Kişilik Fitted Yorgan - 899 TL

Rahat bir uyku için: Molinella Çift Kişilik Fitted Yorgan, 899 TL fiyatıyla BİM'de!

Çift Kişilik Nevresim Seti - 419 TL

Yatak odası şıklığı: Çift Kişilik Nevresim Seti, sadece 419 TL!

Tek Kişilik Nevresim Seti - 329 TL

Bireysel tarzınızı yansıtın: Tek Kişilik Nevresim Seti, 329 TL fiyatıyla BİM'de!

Fitlli Yastık Kılıfı 2'li - 199 TL

Konforlu bir uyku için: Fitlli Yastık Kılıfı 2'li, sadece 199 TL!

Çift Kişilik Fitted Çarşaf - 99 TL

Yatak düzeninizi tamamlayın: Çift Kişilik Fitted Çarşaf, 99 TL fiyatıyla BİM'de!

Tek Kişilik Fitted Çarşaf - 79 TL

Pratik ve şık: Tek Kişilik Fitted Çarşaf, sadece 79 TL!

Yastık Kılıfı 2'li - 39,50 TL

Yatak dekorasyonunu tamamlayın: Yastık Kılıfı 2'li, 39,50 TL fiyatıyla BİM'de!

Baskılı Soft Tv Battaniyesi - 229 TL

Akşam keyfini renklendirin: Baskılı Soft Tv Battaniyesi, sadece 229 TL!

Nakışlı Havlu - 39,50 TL

Banyo şıklığı: Nakışlı Havlu, 39,50 TL fiyatıyla BİM'de!

Kadın Atkı - Bere Takımı - 99 TL

Soğuktan stil ödün vermeyin: Kadın Atkı - Bere Takımı, sadece 99 TL!

Erkek Kaşkol - 69 TL

Erkekler için şık ve sıcak: Erkek Kaşkol, 69 TL fiyatıyla BİM'de!

Erkek Bere - 49,50 TL

Rahat ve şık: Erkek Bere, sadece 49,50 TL!

Kadın Bere - 65 TL

Sıcak ve tarz: Kadın Bere, 65 TL fiyatıyla BİM'de!

Erkek Oduncu Gömlek - 219 TL

Casual şıklık: Erkek Oduncu Gömlek, sadece 219 TL!

Casilli Termal Tayt - 89 TL

Sıcak ve rahat: Casilli Termal Tayt, 89 TL fiyatıyla BİM'de!

Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap - 155 TL

Şıklık ve konfor bir arada: Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap, sadece 155 TL!

Kadın Terlik - 69 TL

Ev konforu: Kadın Terlik, 69 TL fiyatıyla BİM'de!

Kapitone Küçük Cüzdan - 72,50 TL

Şıklığınızı taşıyın: Kapitone Küçük Cüzdan, sadece 72,50 TL!

Kapitone Büyük Cüzdan - 82,50 TL

Stil ve fonksiyon: Kapitone Büyük Cüzdan, 82,50 TL fiyatıyla BİM'de!

Kapitone Kol Çantası - 139 TL

Şık ve kullanışlı: Kapitone Kol Çantası, sadece 139 TL!

Kadın Bot - 349 TL

Soğuk kış günlerine stil katın: Kadın Bot, 349 TL fiyatıyla BİM'de!