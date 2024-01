Kırmızı Et Fiyatlarına Sessiz Sedasız Rekor Zam! Kırmızı Et Yemek İçin Artık Zengin Olmak Lazım

Efeler ilçesinde faaliyet gösteren kasap esnafı Veli Mülazımoğlu, et fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyor. Alım gücünün düşük olmasıyla ilgili endişelerini dile getiren Mülazımoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan yılbaşı yoğunluğunun artık hissedilmediğini belirtiyor. İşletmelerinde kırmızı etin lüks bir ürün haline geldiğini vurgulayan Mülazımoğlu, vatandaşların çoğunluğunun bu besine ulaşmakta zorlandığını ifade ediyor. Özellikle alt gelir grubundaki vatandaşların et alımında ciddi sıkıntı yaşandığını belirten Mülazımoğlu, asgari ücretle geçinen tüketicilerin daha uygun olan kelle kıymasını tercih ettiğini ifade ediyor.

Kıyma: Hem Ekonomik Hem Lezzetli Bir Seçenek

Mülazımoğlu, dükkânlarında en çok kıyma satışı yaptıklarını belirtiyor. Kıymanın daha ekonomik olduğunu ve lezzetli bir tercih olduğunu vurgulayan Mülazımoğlu, her yemekte kullanılabilen bu ürünün daha fazla tercih edildiğini söylüyor.

Et Fiyatlarındaki Artışın Ardındaki Sebepler

Mülazımoğlu, yem fiyatlarına yapılan zamların et fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Kıyma kilosunun 390 lira, bonfile kilosunun 650 lira, biftek ve antrikot kilosunun 480 lira, kuşbaşı et kilosunun ise 420 lira olduğunu belirten Mülazımoğlu, bu fiyatların ilerleyen haftalarda daha da yükselebileceğini öngörüyor. Ekonomik şartlar aynı şekilde devam ederse et fiyatlarının 500 lirayı bulabileceğini dile getiren Mülazımoğlu, özellikle Şubat ayında yeni bir zam beklentisi olduğunu söylüyor.

Üretici Sıkıntısı ve Elde Tutulan Hayvanlar

Üreticilerin yeni ürün ve hayvan alamaz hale geldiğini ifade eden Mülazımoğlu, ellerinde tutulan hayvanların değerlendiği bir dönemde olduklarını belirtiyor. Ancak, piyasada bu durum nedeniyle kesilecek hayvan bulunamadığını ifade eden Mülazımoğlu, hayvanların olmasına rağmen üreticilerin ellerinden çıkarmadığını belirtiyor.

Tüketicilere Yönelik Uyarılar

Mülazımoğlu, tüketicilere sağlıklı ve güvenilir et tüketmeleri için kasaptan ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaları gerektiğini vurguluyor. Ucuz etin sağlıklı ve güvenilir olmadığını belirten Mülazımoğlu, işletmesinde satılan ürünlerin dana eti olduğunu söylüyor ve her işletmede dana eti bulunmadığını hatırlatıyor. Tüketicilere, alışveriş yaparken bu detayı göz önünde bulundurmalarını öneriyor.