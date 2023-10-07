Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyonu yapan Kassam Tugayları nedir? Kassam Tugayları kimdir? sorusu sosyal medyada en çok aranan konu oldu. tüm detayları sizin için araştıdık.



KASSAM TUGAYLARI KİMDİR, NEDİR?

İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı koludur. Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin nedeni, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasıdır.

İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıdadır. Herkes herkesi tanımaz. Buna bölüm sorumluları da dahildir. İntifada gibi toplu eylemlerde bölüm sorumluları, kendilerine bağlı savaşçıları harekete geçirir. Savaşçılarının bazıları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından eğitilmiştir.