KAR GELİYOR, İBB HAZIR BEKLİYOR

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren Lodos yönlü rüzgârın tekrardan etkisini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın, Cuma ve Cumartesi günü de etkisini göstereceği, sıcaklığın 3°C’ler civarına gerileyeceği beklentisi de paylaşıldı. AKOM verilerinde Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece beklenen kar yağışının yaşanacağı bilgisine yer verildi.

YAĞIŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA DEVAM EDECEK

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0°C’nin altına gerilemesi beklenen sıcaklıklar ile birlikte, kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. Kentin komuta merkezi AKOM’da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapacak.

Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

İMAMOĞLU YERİNDE İNCELEYECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yarın akşam saatlerinde hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyecek. Aksama yaşanmaması için, arkadaşlarına her türlü önlemin alınması talimatını veren İmamoğlu, süreci çok yakından izlemeye devam edecek.

BUZLANMALAR ERKENDEN TESPİT EDİLECEK

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

EVSİZ VATANDAŞLAR İBB KAMPLARINDA MİSAFİR EDİLİYOR

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından toplanıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 261 erkek (124 Florya ve 137 Esenyurt’ta), 24 kadın (Kayışdağı) olmak üzere 285 evsiz vatandaş misafir ediliyor. 04 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 1.332 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir edildi.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir;