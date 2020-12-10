Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan konuşmasında, "(Karabağ) Putin"in yaklaşımlarını bir kenara koyamam, onun olumlu yaklaşımları da süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu." dedi.

"Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok." diyen Erdoğan, "Sıkıntı Ermenistan'ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var." ifadelerini kullandı.

Karabağ konusunda Fransa'nın tavrı

Erdoğan, Karabağ konusunda Fransa'nın tavrı ile ilgili, "Zaman zaman bize ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı." şeklinde konuştu.

Fransa Meclisi'nin Karabağ kararı ile ilgili de Erdoğan, "Paşinyan bile kabul etmiyor. Macron olarak Meclisinden geçirmeye yöneliyorsun, daha siyaseti öğrenememiş." ifadelerini kullandı.

"Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. 'Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım' diye bir derdimiz yok." dedi.

Erdoğan, "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir." açıklamasında bulundu.