Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam" ifadesi kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
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