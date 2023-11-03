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Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam" ifadesi kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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