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Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

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Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" yarın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla noter huzurunda gerçekleşecek.

Törenle, 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.

Törende hak sahiplerinden 160'ının ataması öğrenim durumları itibarıyla antrenör, avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim unvanlı kadrolara yapılacak.

Ayrıca atamalardan 219'u memur, 88'i hizmetli ve 24'ü de sürekli işçi unvanlı kadrolarda olacak.

Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 310'a ulaşacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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