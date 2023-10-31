"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik, 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile "Kahramanlar Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirtti.