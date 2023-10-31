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"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi

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"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu kapsamında 11 büyük mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik, 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile "Kahramanlar Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirtti.

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