Japon Uzman Yoshinori Moriwaki'den Çarpıcı Deprem Açıklamaları! Hatay ve İskenderun'u Bekleyen Tehlike Nedir?

KYK Yapı Kimyasalları tarafından düzenlenen deprem eğitim seminerleri kapsamında ‘Kaşif’ isimli özel tasarım bir TIR ile Hatay Antakya ve İskenderun'a ziyaretler düzenlendi. Uzman Moriwaki, bölgedeki olası deprem tehlikeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye'de Depremin Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler

Yoshinori Moriwaki'ye göre; Türkiye, depremler sonucu ölüm sayısı bakımından dünya genelinde üçüncü sırada bulunuyor. Japonya ise yaşadığı büyük depremlerle yedinci sırada. Ana sorun, yapıların dayanıklılığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle mimarlar, inşaat mühendisleri ve yapı güçlendirme uzmanlarının önemi büyük.

Deprem Eğitim ve Bilinçlendirme Seminerleri Başladı

Moriwaki, Türkiye'nin farklı deprem bölgelerinde düzenlediği bilgilendirme toplantılarını Hatay'da başlattı. Bu seminerlerde, depremlerin sebepleri, etkileri ve zararlarını en aza indirme yöntemleri üzerinde duruldu. Aynı zamanda Japonya'nın afet müdahale sistemleri ve deprem yönetimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Moriwaki'nin Gözlemleri ve Uyarıları

1990'dan bu yana Türkiye'de olan Moriwaki, gözlemlerine dayanarak Hatay bölgesinin deniz kaynaklı bir deprem riski taşıdığına dikkat çekti. Özellikle Hatay'ın Kıbrıs tarafına doğru olan deniz kesiminde olası bir deprem ve sonrasında deniz taşmasına karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Japonya'da Deprem Realitesi

Moriwaki, Türkiye'nin deprem sonucu ölüm oranlarına dikkat çekerek, yapı kalitesinin bu alandaki önemini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'deki binaların yarısının yönetmeliklere uygun olmadığına işaret etti.

KYK Yapı Kimyasalları'nın Sembolik Hediyesi

Seminer sonunda, katılımcılara eski bir Japon felsefesi olan Kintsugi'den ilham alınarak hazırlanan Kütahya Porselen fincanları hediye edildi. Katılımcılar, bu anlamlı jest için KYK Yapı Kimyasalları'na teşekkürlerini sundu.

İskenderun: Deprem Eğitimlerinin İkinci Durağı

KYK Yapı Kimyasalları'nın eğitim TIR’ı "Kaşif", İskenderun'daki seminerde katılımcılara depreme karşı alınması gereken önlemleri detaylı bir şekilde aktardı. Önümüzdeki günlerde Adana ve Osmaniye'de olacak.

Yapıların Depreme Dayanıklılığının Önemi

Türkiye'nin birçok bölgesinde deprem, ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. KYK Yapı Kimyasalları, depreme dayanıklı bina inşaasında ve mevcut yapıların güçlendirilmesinde uzmanlaştı. Özellikle karbon fiber ile yapı güçlendirmenin avantajları vurgulandı; bu yöntem, hafifliği ve yüksek dayanımı ile tercih ediliyor.