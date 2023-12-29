İste Gelsin Marketlerinde Dev İndirim: Temel Gıda ve Hijyen Ürünlerinde Büyük Fırsatlar

Günümüzde, ekonomik durum ve asgari ücretteki zam, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Enflasyondaki hızlı artış, temel gıda ve hijyen ürünlerinde beklenen zamlar, vatandaşları bütçelerini sıkıca kontrol etmeye zorluyor. Bu zorlu ortamda, İste Gelsin marketlerinin öne çıkan Kırmızı İndirimler kampanyası, 84 farklı ürünü cazip fiyatlarla sunarak vatandaşların endişelerini bir miktar hafifletmeyi amaçlıyor.

Ayçiçek Yağı Şimdi Sadece 75 TL!

İste Gelsin marketlerinde, Ev markasının 2 litrelik ayçiçek yağı şaşırtıcı bir indirimle sadece 75 TL'ye düşmüş durumda. Özellikle ayçiçek yağı stoklamak isteyen vatandaşlar için bu indirim büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya şartlarına göre, en az 150 TL'lik alışveriş yapan müşteriler bu indirimden yararlanabilirler. Ayçiçek yağının yanı sıra, İste Gelsin'in Kırmızı İndirimler kampanyası kapsamında pek çok farklı üründe de indirimler mevcut. İşte öne çıkanlar ve fiyatlar:

İnci Dana Kuzu Kaşarlı Köfte 500 gram: 135 TL'den 120 TL'ye,

Amasya Et Izgara Köfte 400 gram: 163,90 TL'den 149,90 TL'ye,

Tahsildaroğlu Ezine Keçi Peyniri 200,50 TL’den 169,90 TL’ye,

Superfresh Klasik Ton Balığı 3 × 75 gram: 132,90 TL’den 92 TL’ye,

Miss Yağı Azaltılmış Yoğurt 650 gram: 22,25 TL’den 17,75 TL’ye,

Solo Peçete 200'lü: 70,75 TL’den 32,50 TL’ye,

Vitaminli Süt 1 Litre: 27,50 TL’den 24,50 TL’ye,

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 gram: 179,90 TL'den 143 TL'ye kadar indirimler sunuluyor.





Vatandaşlar için, temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilmek adına bu tür indirimler oldukça önemlidir. İste Gelsin marketlerinin Kırmızı İndirimler kampanyası, bütçelerini daha etkili bir şekilde yönetmek isteyenler için çekici bir seçenek sunmaktadır. Vatandaşlar, bu indirimleri takip ederek bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetebilir ve ekonomik zorluklarla başa çıkma konusunda daha etkili olabilirler. Bu tür kampanyaların detaylarını İste Gelsin marketlerinin web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden takip etmek, alışveriş planlarını daha iyi bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki artan fiyatlar karşısında, vatandaşlar için bu tür fırsatları değerlendirmek, bütçelerine önemli bir katkı sağlayabilir.