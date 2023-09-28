İstanbul'da Yoğun Yağış Başladı! Trafik Durma Noktasında

İstanbul'da son dönemdeki yağışlar trafikte büyük bir yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sağladığı son verilere göre, Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine, Anadolu yakasındaysa yüzde 62 seviyesine tırmandı.

Sağanak Yağış ve Trafikteki Durum

İstanbul'da devam eden yoğun yağış, trafikte aksamalara yol açtı. Özellikle iş çıkışı saatlerinde yoğunlaşan trafikte, İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.30 itibarıyla, Avrupa yakasında %80 ve Anadolu yakasında ise %62'lik bir yoğunluk gözlemlendi.

AFAD'dan Önemli Uyarılar

Sağanak yağışın getirdiği tehlikelere karşı AFAD, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara telefonları aracılığıyla önemli uyarı mesajları gönderdi. Gönderilen mesajlarda su baskınlarına karşı tedbir alınması, sabah saatlerine kadar devam edecek olan yağış, sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Şiddetli Yağış ve Olumsuz Koşullar

İstanbul'da gün sonuna doğru şiddetlenen yağış, şehrin bazı bölgelerinde yol koşullarının bozulmasına neden oldu. Özellikle bazı yolların su birikintileri nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi dikkat çekti. Bu durum üzerine AFAD'ın yapmış olduğu uyarıların ardından, İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundu.