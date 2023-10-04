İstanbul'da Su Kesintisi! İSKİ'den Acil Duyuru: Tedbirsiz Yakalanmayın
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi! Uzun saatler sürecek kesinti süresince tedbirsiz yakalananlar susuz kalabilir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi! Uzun saatler sürecek kesinti süresince tedbirsiz yakalananlar susuz kalabilir.
İLÇE: BAKIRKÖY
ETKİLENEN MAHALLELER: YEŞİLKÖY MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 04/10/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak:
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