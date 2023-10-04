İstanbul'da Su Kesintisi! İSKİ'den Acil Duyuru: Tedbirsiz Yakalanmayın

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi! Uzun saatler sürecek kesinti süresince tedbirsiz yakalananlar susuz kalabilir.