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İstanbul'da Su Kesintisi! İSKİ'den Acil Duyuru: Tedbirsiz Yakalanmayın

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İstanbul'da Su Kesintisi! İSKİ'den Acil Duyuru: Tedbirsiz Yakalanmayın
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi! Uzun saatler sürecek kesinti süresince tedbirsiz yakalananlar susuz kalabilir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi! Uzun saatler sürecek kesinti süresince tedbirsiz yakalananlar susuz kalabilir.

İLÇE: BAKIRKÖY

ETKİLENEN MAHALLELER: YEŞİLKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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