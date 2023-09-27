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İstanbul'da Kuraklık Tehlikesi: İmamoğlu Vatandaşları Uyarıyor

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İstanbul'da Kuraklık Tehlikesi: İmamoğlu Vatandaşları Uyarıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yaşanan kuraklıkla ilgili alarm zillerini çaldı. İstanbul'un bu zor dönemi aşabilmesi için vatandaşların bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek, bir çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yaşanan kuraklıkla ilgili alarm zillerini çaldı. İstanbul'un bu zor dönemi aşabilmesi için vatandaşların bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek, bir çağrıda bulundu.

Kuraklık Haritasıyla Gözler Önüne Serdi

İmamoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaşarak, İstanbul'un ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu paylaşım, şehirdeki su tüketiminin ne kadar yüksek olduğunu göstermek amacıyla yapılmıştır.

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Tasarruf ve İsrafın Önemine Dikkat!

"Su tüketiminin rekor seviyede olduğu bu dönemde tasarruf bilincinin artırılması büyük önem taşıyor." diyen İmamoğlu, İstanbulluları israfa son verme konusunda uyardı. "Günlük su kullanımının 3.5 milyon metreküpe ulaştığı şu günlerde, her bir bireyin bu konuda sorumluluk taşıdığını unutmamalıyız." şeklinde konuştu.

İstanbul'un Su Sorununa Dikkat Çekti

Başkan İmamoğlu, İstanbul'un kuraklık tehdidi altında olduğuna dair elde edilen verilere de değindi. Şehirde yaşanan su sıkıntısının her geçen gün arttığını belirten İmamoğlu, tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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