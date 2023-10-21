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İstanbul'da kadınlardan Filistin için oturma eylemi

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İstanbul'da kadınlardan Filistin için oturma eylemi
Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Dün başlayan eylem kapsamında 39 sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için Eminönü Meydanı'nda bugün de bir araya geldi.

Oturma eylemine katılan kadınlar, kimi zaman Filistin için çalınan ezgilere eşlik etti.

"Elimizden geleni ardımıza koymayacağız"

İsrail'i protesto etmek için meydana gelen Nesrin Çetin, söylenecek çok söz olduğunu ifade etti.

Müslümanların haklarını savunmak ve ölen çocuklar için burada olduğunu belirten Çetin, "Sonuna kadar savaşacağız. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Onların füzeleri, silahları varsa bizim de Rabb'imiz var. Allah var gam yok. Herkes bunu böyle bilsin." dedi.

Annesiyle birlikte gelen Elif Çetin de Filistin'deki şehitler için eyleme katıldığını anlattı.

Dudu Şahin ise Müslümanların üzerinden oyunların kalkmasını istediğini dile getirdi.

Sosyal medyada eylemi görünce katılmaya karar verdiğini söyleyen Şahin, elinden bu kadarının geldiğini, Filistin'e destek olmaya çalıştığını kaydetti.

Meydandaki oturma eylemi yarın da saat 24.00'e kadar devam edecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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