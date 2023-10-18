İstanbul'da İsrail Yoğun Bir Şekilde Protesto Edildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla sokaklara çıktı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'da da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto ediyor.

Genç Birlik, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, öncülüğündeki bazı STK'ler ile Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) temsilcileri, saldırı haberinin ardından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplandı.

"Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan grup zaman zaman tekbir getirdi. Büyük Filistin bayrağı getiren protestocular, okunan Kuran-ı Kerim-i dinledi. Protestoculara, yoldan araçlarıyla geçenler de kornalarını çalarak destek verdi.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolar

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı sonrası İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde başlayan protesto gösterisi devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, akşam saatlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen göstericilerle polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gösteri sırasında havai fişek ve taş da atıldı.

Alanda, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Trafiğe kapatılan caddede çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığın protestosu sürüyor.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önündeki protestolar sürüyor

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde başlayan protesto gösterisi devam ediyor.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından akşam saatlerinde Çankaya'daki Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplanan bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bekleyişi sürüyor.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan, zaman zaman sloganlar atan ve Büyükelçilik konutuna girmek isteyen gruba, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı, yol trafiğe kapatıldı.

Güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen göstericilerle polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Konut önüne gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, gruptakilere sağduyu çağrısı yaptı.

Şahin, Filistin'de yaşananları kınadıklarını belirterek, en kısa zamanda oradaki mazlumların rahata kavuşması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin bütün kesimleriyle bugün ayakta olduğunu ve yapılanları kınadığını ifade eden Şahin, "Bu millet mayası sağlam bir millettir, Anadolu coğrafyasında yaşayanlar mayası sağlam insanlardır. Haksızlığa, adaletsizliğe karşıdırlar. Bugün sizlerin mesajı yerine ulaştı. Makul ve vakur bir şekilde protestomuzu yapalım. Hukuka, hakka riayet edelim." diye konuştu.

Vali Şahin, alandakilerin güvenliğini sağlayan emniyet güçlerine yardımcı olunmasını istedi.