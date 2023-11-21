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İstanbul merkezli operasyonda "Yolyemezler" suç örgütü çökertildi

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İstanbul merkezli operasyonda "Yolyemezler" suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen "Kafes-14" operasyonu kapsamında, "Yolyemezler" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen "Yolyemezler" organize suç örgütünün, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de düzenlenen Kafes-14 operasyonuyla çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığını da açıkladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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