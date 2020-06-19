İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak etkili oldu

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

Yağmur sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle Marmaray'da ve otobüslerde yoğunluk oluştu.