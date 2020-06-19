Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Çipli kimlik kartına ehliyeti de yükleyeceğiz
Çipli kimlik kartına ehliyeti de...
İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak etkili oldu
İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak...
Danıştaydan YKS başvurusuna ret
Danıştaydan YKS başvurusuna ret
E-Ticarette 'güven damgası' sayısı artıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm...
Maske takmayana 900 lira ceza kesilecek
İçişleri Bakanlığı, maske takma zorunluluğuna...

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak etkili oldu

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak etkili oldu

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. 

Yağmur sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi. 

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı. 

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle Marmaray'da ve otobüslerde yoğunluk oluştu. 

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYağmur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.