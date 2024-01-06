İstanbul Kar Yağışı Haberleri ve Okul Tatilleri: Meteoroloji Uyarıyor!

Ocak ayı, İstanbul'u beyaz bir örtüyle kaplamaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için kar yağışı tarihini duyurdu ve beklenen kar yağışının detaylarını paylaştı. İşte detaylar...

İstanbul'a Kar Tarihi Belli Oldu!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni hafta kar taneleri ile başlıyor. Pazartesi gecesi İstanbul'a ilk kar taneleri düşecek. Kar yağışı Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek; fakat kar, gündüzleyin don yapmayacağı için ulaşımda fazla sıkıntı yaratmayacak gibi görünüyor. Gece saatleri sıkıntı oluşabilir..." dedi.

Okullar Tatil Edilecek mi?

İstanbul'a kar yağışı uyarısı, öğrenci, veli ve öğretmenleri harekete geçirdi. Peki, okullar tatil edilecek mi? Şu ana kadar İstanbul Valiliği'nden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, meteoroloji uzmanının uyarısıyla birlikte valilik açıklama yapabilir. Güncel bilgiler için sitemizi takip edebilirsiniz.

Kar Yağışı ve İstanbul Trafiği

Kerem Ökten'in belirttiği gibi, kar yağışının gündüzleyin don yapmaması, ulaşımda büyük sorunlara yol açmayacak gibi görünüyor. Ancak, gece saatlerinde dikkatli olunmalı, özellikle sürücüler kar lastiklerini kontrol etmeli. Trafiğe çıkarken dikkatli olmak, olası sıkıntıları önlemek adına önemli.