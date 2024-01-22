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İstanbul Hava Durumu ve Meteoroloji Tahminleri: Soğuk Hava Dalgası ve Kuvvetli Yağışlar

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İstanbul Hava Durumu ve Meteoroloji Tahminleri: Soğuk Hava Dalgası ve Kuvvetli Yağışlar
İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağışlarla birlikte, hafta sonu sıcaklıkları beklenmedik bir düşüş gösterdi. Meteoroloji uyarılarına göre, iç bölgelerde sıcaklık azalırken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı için ise henüz bir uyarı bulunmuyor.

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar beklenmedik bir şekilde 8-9 derece birden düştü. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası, özellikle İstanbul başta olmak üzere Balkanlar'dan gelen soğuk rüzgarlarla birlikte hissediliyor. Pazartesi günü itibarıyla bu etkiler devam ediyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı ve bu durum ne zaman gerçekleşecek?

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Meteoroloji Uyarısı: 22 Ocak 2024 Pazartesi

Meteoroji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ocak 2024 Pazartesi günü için önemli uyarılarda bulundu. Bu uyarılar arasında:

  • Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
  • Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
  • Hava Sıcaklığı: İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgesel Hava Durumu ve Uyarılar

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara neden olabilir.

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Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı Kodlu Uyarı: 23 İl İçin Alarm Durumu

Yurdun iç bölgelerinde, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde toplam 23 il için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan illerinde kuvvetli yağışların beklendiği ifade edildi.

İstanbul'a Kar Yağışı: Güncel Durum ve Tahminler

İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde herhangi bir kar yağışı uyarısı bulunmamaktadır. Ancak, ülkenin yüksek kesimlerinde önümüzdeki günlerde kar yağışı olması beklenmektedir. İstanbul'daki hava durumu gelişmelerini takip etmeye devam edeceğiz.

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