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İstanbul'da Levent'te Bir AVM'de Yangın Çıktı
Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
GÜNDEM 16.12.2022, 13:13 16.12.2022, 13:17
Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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