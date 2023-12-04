İşsizlik Ödeneği ve Asgari Ücret Zammı Beklentileri ve Şartlar

Uzmanlar, asgari ücretin artmasının farklı sektörlerde çeşitli artışlara neden olacağını vurguluyorlar. Bu artışlar, işsizlik maaşlarını da etkileyebilir. İşsizlik maaşı, mevcut asgari ücrete göre şekillenir ve yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişebilir. Şu an için işsizlik maaşının alt sınırı 5 bin 365 TL, üst sınırı ise 10 bin 731 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak yapılan zamlar neticesinde işsizlik ödeneği alt sınırı 8 bin 48 TL'ye, üst sınırı ise 16 bin 97 TL'ye yükselecek.

İşsizlik Ödeneği Almak İçin Gerekli Şartlar

İşsizlik ödeneği talep etmek isteyen bireylerin belirli şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

İşten kendi isteğiyle ayrılmamış olmalılar. Son 3 yıl içinde en az 120 gün (4 ay) süreyle çalışmış olmalılar. Son 3 yıl içinde toplamda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemeleri yapılmış olmalı. İşten çıkarılma nedeni olarak “25 kodu” kullanılmış olmalı. Ancak ihbar durumu söz konusuysa işsizlik maaşı alınamaz.





İşsizlik Maaşının Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısı İlişkisi

İşsizlik maaşı ödemeleri, işten ayrılış tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca yapılır. İşsizlik maaşı süresi, bireyin son 3 yıl içindeki prim ödeme gün sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Örnek olarak:

600 gün prim ödenmişse, işsizlik maaşı 180 gün süreyle ödenir.

900 gün prim ödenmişse, işsizlik maaşı 240 gün süreyle ödenir.

1080 gün prim ödenmişse, işsizlik maaşı 300 gün süreyle ödenir.

İşsizlik ödeneği, işten çıkarılma durumunda geçimini sağlamak isteyen bireyler için önemli bir destek sağlar. 2024'te beklenen işsizlik maaşı artışı, ekonomik zorluklarla mücadele edenlere yardımcı olacak.