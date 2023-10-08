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İsrail ve Filistin Olaylarına Dair Sosyal Medya Dezenformasyonlarına Dikkat!

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İsrail ve Filistin Olaylarına Dair Sosyal Medya Dezenformasyonlarına Dikkat!
Son dönemde İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelerle alakalı olarak sosyal medya platformları, yanıltıcı ve doğru olmayan bilgilerle dolup taşıyor. Bu tür bilgilere maruz kalmamak ve gerçekleri öğrenmek için resmi kaynaklara başvurmak büyük önem taşımaktadır.

Son dönemde İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelerle alakalı olarak sosyal medya platformları, yanıltıcı ve doğru olmayan bilgilerle dolup taşıyor. Bu tür bilgilere maruz kalmamak ve gerçekleri öğrenmek için resmi kaynaklara başvurmak büyük önem taşımaktadır.

İletişim Başkanlığından Önemli Uyarılar: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu konudaki yanıltıcı bilgilere dair dikkat çekmek adına bir dizi uyarıda bulunmuştur. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen duyurularla vatandaşların doğru bilgiye ulaşmaları amaçlanmıştır.

Mısır Polisi İddiasına Dair Açıklama: Sosyal medya üzerinde dolaşan ve Mısır Polisi'nin İsrail'den Mısır'a kaçan İsraillilere ateş açtığı yönündeki iddialar, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştır. İddia edilen bu olaya dair paylaşılan görüntülerin, aslında Aşkelon bölgesindeki Hamas ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalara ait olduğu belirtilmiştir.

Hamas'ın Esir Aldığı İddia Edilen Genç Kadın Hakkında Bilgilendirme: Bazı sosyal medya hesapları, Hamas'ın bir İsrailli kadını esir aldığına dair yanıltıcı bilgiler paylaşmaktadır. Ancak bu iddiaya konu olan görüntülerdeki kadının, popüler bir Filistinli sosyal medya fenomeni olan "Rosey" olduğu ve sadece çekim yaparken alandan uzaklaştırıldığına dair bilgiler İletişim Başkanlığı tarafından verilmiştir.

Azerbaycan'da İsrail Bayrağı İddiası: Sosyal medya üzerinde dolaşan bir diğer iddia ise Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağının yansıtıldığı yönünde. Ancak bu iddia da doğru değildir. İletişim Başkanlığı, bu iddiaya konu olan görüntülerin, Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları" etkinliği sırasında kaydedildiğini belirtmiştir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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