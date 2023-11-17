İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te TRT Haber ekibinin kamerasını kırdı

İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engellerken, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde ve çevresinde demir bariyerler kurdu.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya alınmadıkları için namazlarını Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak için toplanan Filistinli gençlere saldırdı.

Göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla Filistinli gençlere saldıran İsrail polisinin şiddeti, bölgedeki olayları takip eden gazetecileri de hedef aldı.

Polis güçlerinden biri, TRT Haber ekibinden kameraman Ahmet Bağış'ı ve muhabir Murat Can Öztürk’ü, canlı yayın yaptıkları sırada itti, ardından tüfeğinin namlusuyla vurarak kameranın camını kırdı.

Olay yerindek yaşadıklarını anlatan kameraman Bağış, İsrail polisinin yaptıkları yayını engellemek amacıyla kendilerine müdahale ettiğini söyledi.

İsrail güçleri önden giderken diğer basın mensuplarıyla birlikte kendilerinin de arkalarından gittiklerini ve polislere engel olmadan işlerini yaptıklarını anlatan Bağış, “Onlara engel olmamak için arkada bulunduğumuz halde bir polis birkaç arkadaşımızı itti. Sonra beni de önce itti, ardından mesafesi açılınca, yayın yapmayalım diye silahın namlusuyla objektife vurdu. Allah'a şükür, objektifimiz kırılsa da biz yine de yayınımızı yaptık.” diye konuştu.

TRT Haber ekibi, olayın ardından diğer meslektaşları ile bölgede görevlerini yapmaya devam etti.

Mescid-i Aksa, İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da neredeyse boş kaldı.

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine 6. haftada da izin vermedi.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana geçen 5 haftada olduğu gibi bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 4 bine yakın kişi namaz kılabildi.