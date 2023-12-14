İŞKUR'dan Yeni Yıla Müjdeli Haber! 18.200 TL Maaş ile 32.000 Personel Alımı Yapılacak

İŞKUR, iş arayanlar için güvenilir bir platform olarak öne çıkıyor. Kişiler, artık güvenilmeyen siteler yerine İŞKUR üzerinden hem iş arama hem de başvuru yapma imkanına sahipler. Özellikle hastane pozisyonları için İŞKUR tarafından yayınlanan yeni ilanlar büyük ilgi görüyor. İş arayanlar, bu ilanlar için başvuru şartlarını ve sürecini detaylıca inceliyorlar.

İŞKUR İle Hastane Pozisyonlarına Başvuru: Şartlar ve Süreç

Hastaneler, İŞKUR üzerinden farklı pozisyonlar için iş ilanları yayınlamaktadır. Bu ilanlarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

2. İŞKUR'a Kayıtlı Olmak

Başvuruda bulunacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları zorunludur.

3. 18 Yaşından Büyük Olmak

Başvuru yapacak adayların 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir.

4. Sürekli Çalışma Koşullarına Uyum Sağlamak

Adayların sürekli çalışma koşullarına uygun olmaları beklenmektedir.

5. Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Sağlayabilmek

Başvuru yapacak adayların vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmeleri önemlidir.

6. Sağlık Sorunu Olmamak

Hastane ortamında çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.

7. Güvenlik Görevlisi Pozisyonları İçin Gerekli Sertifikalar

Güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuran adaylardan gerekli sertifikalara sahip olmaları istenmektedir.

8. Askerlik Hizmeti

Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış veya muaf olmaları gerekmektedir.

Yayınlanan Hastane İlanları ve Pozisyonlar

İŞKUR üzerinden hastaneler için yapılacak alımlarda çeşitli pozisyonlar bulunuyor. Bu pozisyonlar arasında ambulans sürücüsü, temizlik görevlisi, hastane hizmetlisi ve hasta kabul – kayıt görevlisi gibi farklı alanlarda alımlar yapılacağı duyuruldu. İlgilenen adaylar, İŞKUR’un resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bu ilanlara ulaşabilir ve başvuru süreçlerini öğrenebilirler.