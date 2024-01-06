İŞKUR'dan Müjdeli Haber: 2024 İşsizlik Maaşı Detayları ve Zamları

2024 senesine girilirken, işsiz vatandaşlara umut veren bir gelişme yaşandı. İŞKUR, işsizlere düzenli olarak ödeme yapacak ve bu ödeme 16 bin 2 TL olarak belirlendi. Detaylarıyla inceleyelim...

2024 Asgari Ücrette Artış ve İşsizlik Maaşındaki Yansımalar

Yeni yılla birlikte, çalışanların maaşlarına belirli oranlarda zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı. Bu zammın yanı sıra, çeşitli ödemelerde artışlar yaşandı ve İŞKUR'un işsizlik ödemeleri de etkilendi. 2024 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik ödeneği zammı ne kadar? İşte işsizlik aylığı zammına dair detaylar...





Asgari Ücretle İlgili Artan Ödemeler ve İŞKUR'daki Yükseliş

Yeni asgari ücretle birlikte, asgari ücrete bağlı çalışan vatandaşlar için ödemelerde artış yaşandı. Bu artış, işsizlik ödeneğine de yansıdı. İşsiz kalan veya işsizlik maaşı alan vatandaşlar için sevindirici haberler var. 2024 işsizlik ödeneği taban ve tavan olarak belirlendi.

10 Aya Kadar İşsizlik Maaşı Alma İmkanı

Belirli şartlar altında bağlanan işsizlik ödeneği, vatandaşlara 10 aya kadar sağlanabiliyor. Bu sayede işsizlik sürecinde olan vatandaşlar, geçim sıkıntısı yaşamıyor. 2024 asgari ücret zammıyla birlikte, şartları sağlayan vatandaşların işsizlik maaşı ödemeleri arttı. Çalışma süresine bağlı olarak en az 6 ay, en fazla ise 10 aya kadar ödenek, hesaplara aylık olarak yatırılıyor.

İşsizlik Ödeneği Almak İçin Gereken Şartlar

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyen vatandaşların son 3 yılda en az 600 gün prim ödemesi ve çalışmış olmaları gerekmektedir. İş yerinden çıkarılanlar, iş akdinin bitmesinin ardından 120 gün içinde maaşlarını alabilirler. 3 yıl içinde 600 gün prim ödemiş vatandaşlar, 300 güne kadar işsizlik ödeneğinden yararlanabilirler.

2024 İşsizlik Ödeneği Miktarları

Sigortalıların aldığı işsizlik ödeneği, son 4 ay maaşının ortalamasının yüzde 40'ı olarak hesaplanır. Tavan olarak ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçmemelidir. İşsizlik ödeneğinden yapılan damga vergisi kesintisi ise binde 7,59'dur. 1 Ocak itibariyle asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkmasıyla belirlenen işsizlik maaşı tabanı 8 bin 1 TL, tavanı ise 16 bin 2 TL oldu.

İşsizlik ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, Aralık ayında 5 bin 325 TL alıyordu. Ocak ayı sonunda işsiz kalan sigortalı vatandaşlar, 5 bin 978 TL alacaklar. Şubat ayında işsizlik ödeneği 6 bin 632 TL olurken, Mart ayında ise 7 bin 286 TL'ye yükselecek. Eğer Nisan ayında çalışan sigortalı işsiz kalırsa, alacakları miktar 7 bin 940 TL olacak.