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İŞKUR'dan KPSS Şartsız Şehir Hastanelerine 16.000-18.000 TL Maaşla Personel Alımı Başvuruları Başladı!

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İŞKUR'dan KPSS Şartsız Şehir Hastanelerine 16.000-18.000 TL Maaşla Personel Alımı Başvuruları Başladı!
İŞKUR, şehir hastanelerinde KPSS şartsız olarak çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde..

İŞKUR, sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere KPSS şartı aranmaksızın personel alımları yapacak. Şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere açılan bu pozisyonlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. İş başvurusu yapacak adaylar için başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar şu şekildedir:

Alım Yapılacak Kadrolar:

  1. Hasta Bakıcılar: Şehir hastanelerinde hasta bakımı ve refakatçiliği görevlerini yerine getirecek olan hasta bakıcılar, hastaların temel ihtiyaçlarını karşılarlar.

  2. Temizlik Görevlileri: Temizlik personeli olarak görev yapacak olan kişiler, hastane alanlarının hijyenini sağlarlar.

  3. Depo Elemanları: Depo elemanları, hastane malzemelerinin stok takibi, dağıtımı ve yönetimi gibi görevleri üstlenirler.

  4. Lojistik Elemanları: Lojistik personeli, hastane içi malzeme ve ekipman taşımacılığı işlerini yürütürler.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • İlgili pozisyon için gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmak,
  • İŞKUR'un internet sitesi üzerinden başvuruları tamamlamak.

İş başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru yapacak adaylar, kendilerine uygun pozisyonu seçerek başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuruların tamamlanmasının ardından mülakatlar gerçekleştirilir ve uygun adaylar işe alınır.

Maaş Bilgileri:

Alınacak pozisyona göre maaşlar değişmektedir. Başvuru yapan adaylar, 14.000 TL ile 18.000 TL arasında değişen maaşlarla istihdam edilebilirler. İş başvuruları için son tarihler İŞKUR'un resmi internet sitesinde duyurulmuştur.

İş arayanlar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, sağlık sektörüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Başvuru yapacak adayların başvuru şartlarına ve son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri önemlidir. İŞKUR, iş arayanlara iş bulma konusunda önemli bir destek sunmaktadır ve başvuruların online olarak kolayca yapılabilmesi iş arama sürecini hızlandırmaktadır.

Başvuru İçin Tıklayınız: İŞKUR İş İlanları

Sağlık sektörüne katkı sağlamak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan adayların bu fırsatı değerlendirmesi önemlidir. İŞKUR'un sunduğu bu iş ilanları, iş arayanların iş sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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