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İŞKUR'dan 5 Bin 57 Temizlik Personeli Alımı: Başvuru ve Detaylar

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İŞKUR'dan 5 Bin 57 Temizlik Personeli Alımı: Başvuru ve Detaylar
İŞKUR'un duyurusuna göre, KPSS şartı olmaksızın toplam 5 bin 56 temizlik personeli alımı yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir. Sağlıklı, yeterli, askerlik görevini tamamlamış veya tecilli erkek adaylar tercih edilecek. İnternet üzerinden başvurular alınacak. Fırsatları kaçırmayın, hemen başvurun!

İŞKUR, KPSS şartı aranmaksızın 5 bin 56 temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Temizlik görevlisi ve temizlik işçisi pozisyonları için gerçekleştirilecek alımların detayları şu şekildedir:

Kimler Başvurabilir?

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruda bulunabilirler. Adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir.

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Sağlık ve Yeterlilik

Adayların görevlerini başarıyla yerine getirebilmek için herhangi bir bedensel sağlık sorununa sahip olmamaları ve görev gerekliliklerini yerine getirebilecek kapasitede olmaları beklenmektedir.

Askerlik Durumu

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmaları gerekmektedir.

Çalışma Tempolarına Uyum

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen adaylar tercih edilecektir.

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Pozisyonlar ve Kontenjanlar

  1. Beden İşçisi (Temizlik): 512 kişi
  2. Temizlik Görevlisi: 4,530 kişi
  3. Temizlik Görevlisi (Hastane): 14 kişi

Başvuru Süreci

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Adaylar, İŞKUR'un iş arayan bölümünden ilanları inceleyerek istedikleri pozisyonları seçip online başvurularını tamamlayabilirler.

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