İŞKUR'dan 5 Bin 57 Temizlik Personeli Alımı: Başvuru ve Detaylar
İŞKUR, KPSS şartı aranmaksızın 5 bin 56 temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Temizlik görevlisi ve temizlik işçisi pozisyonları için gerçekleştirilecek alımların detayları şu şekildedir:
Kimler Başvurabilir?
İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruda bulunabilirler. Adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir.
Sağlık ve Yeterlilik
Adayların görevlerini başarıyla yerine getirebilmek için herhangi bir bedensel sağlık sorununa sahip olmamaları ve görev gerekliliklerini yerine getirebilecek kapasitede olmaları beklenmektedir.
Askerlik Durumu
Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmaları gerekmektedir.
Çalışma Tempolarına Uyum
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen adaylar tercih edilecektir.
Pozisyonlar ve Kontenjanlar
- Beden İşçisi (Temizlik): 512 kişi
- Temizlik Görevlisi: 4,530 kişi
- Temizlik Görevlisi (Hastane): 14 kişi
Başvuru Süreci
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Adaylar, İŞKUR'un iş arayan bölümünden ilanları inceleyerek istedikleri pozisyonları seçip online başvurularını tamamlayabilirler.