İŞKUR Yeni İlanlarla İş Arayanlara 19 Bin TL Maaşlı İlan Yayınladı..

İŞKUR, iş arayanlara kapılarını açmaya devam ediyor ve yeni iş ilanları ile milyonlarca iş arayana umut veriyor. Özel sektörde ve kamuda görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alımı yapacak olan İŞKUR, işe başlama maaşlarıyla da dikkat çekiyor. Başvurular 30 Eylül'e kadar devam edecek.

İŞKUR'un yayınladığı yeni iş ilanları, iş arayanların yüzünü güldürecek nitelikte. Üstelik bu ilanlarda KPSS şartı aranmıyor ve İŞKUR, 19.000 TL maaş garantisi sunuyor. İş arayanların dikkatini çekecek olan bu fırsatları kaçırmamak için başvuruları hemen yapabilirsiniz.

İŞKUR'un Yeni Personel Alımı İlanlarında Hangi Kadrolar Var?

Büro Personeli Alımı: İş dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan büro personeli, İŞKUR'un yeni ilanlarında yer alıyor. Güvenlik Görevlisi Alımı: Güvenlik alanında çalışmak isteyenler için güzel bir fırsat. Güvenlik görevlisi alımı ilanları İŞKUR'un listesinde. Temizlik Personeli Alımı: Temizlik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için İŞKUR, temizlik personeli alımı ilanlarıyla iş imkanı sunuyor.

İŞKUR Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR'a başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR şubelerinden ya da İŞKUR e-şube üzerinden kayıt olmanız gerekmektedir. İş arayan kaydınızı tamamladıktan sonra, ilginizi çeken kadroya yönelik iş ilanlarını inceleyebilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

19.000 TL Maaş Garantisi!

İŞKUR'un sunduğu yeni iş fırsatları doğrultusunda başvuran adaylara en az 19.000 TL maaş garantisi sunuluyor. KPSS şartı olmadan ve farklı kadrolarda başvuruda bulunma fırsatı yakalayabilirsiniz. İlanların detaylarına İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve hızlı bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İŞKUR, iş arayanlara yüksek maaşlı iş fırsatları sunarak işsizlik sorununa çözüm aramaya devam ediyor.