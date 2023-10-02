  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımlarını 81 İle Duyurdu! Başvuru Şartları Neler?

İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımlarını 81 İle Duyurdu! Başvuru Şartları Neler?

Yayınlanma:
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımlarını 81 İle Duyurdu! Başvuru Şartları Neler?
Türkiye'de Temizlik Görevlisi İş Fırsatları Hakkında Bilgi Alın! İŞKUR'un verilerine göre, Türkiye genelinde 2178 temizlik görevlisi pozisyonu mevcut. İnşaat sektöründe büyük talep var. Başvurular hala açık. İş arayanlar için büyük bir fırsat!

Türkiye'nin iş bulma kurumu olan İŞKUR, Eylül ayı itibarıyla iş arayan vatandaşlar için çeşitli iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Özellikle temizlik görevlisi pozisyonları, son dönemdeki en dikkat çeken ilanlar arasında yer alıyor. Bu yazıda, İŞKUR'un temizlik görevlisi iş ilanlarına dair detayları ve sektörel ihtiyaçları ele alacağız.

2023/09/15/personel-001.jpg

Türkiye Genelinde 2178 Temizlik Görevlisine İhtiyaç Var

İŞKUR'un yaptığı çalışmalara göre, Türkiye genelinde Eylül ayı itibarıyla boş bulunan temizlik görevlisi pozisyonu sayısı toplamda 2178'e ulaşmış durumda. Bu pozisyonlar, farklı şehirlerdeki kamu ve özel kuruluşlar tarafından doldurulması bekleniyor. İş başvuruları hala devam ediyor ve bu pozisyonlara ilgi oldukça yüksek.

İlginç bir istatistik ise İŞKUR'un paylaştığı yaş aralıklarıyla ilgili. İlanların %83,3'ünde 45-64 yaş aralığındaki kişilere öncelik verilirken, %10,4'lük bir dilimde ise 45 yaş altı bireyler tercih ediliyor. Bu demografik veriler, temizlik görevlisi pozisyonlarına olan talebi yansıtıyor.

2023/09/15/personelll.jpg

İnşaat Sektöründe Temizlik Görevlisine Büyük İhtiyaç

İŞKUR'un verilerine göre, temizlik görevlisi iş ilanlarının büyük bir kısmı inşaat sektöründen geliyor. İnşaat sektöründen gelen ilanların oranı %73,9 olarak kaydedilmiş durumda. Bu, inşaat sektörünün temizlik görevlisi pozisyonları için en büyük istihdam sağlayan alan olduğunu gösteriyor.

Başvuruları hızlıca inceleyerek İŞKUR'un resmi web sitesinden temizlik iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Başvuru süreçleri hala açık ve bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

2023/09/28/personell.jpg

Türkiye genelinde temizlik görevlisi pozisyonlarına olan talep, İŞKUR'un verilerine göre oldukça yüksek. İş arayanlar için bu ilanları takip etmek, yeni bir iş fırsatına ulaşma şansını artırabilir. İhtiyaç duyulan sektörlerdeki iş fırsatları hakkında daha fazla bilgi almak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret etmekte fayda var.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Emeklilik Desteği Programı Ekim Ayı Ödemeleri ve Yeni Düzenlemeler! 1250 TL Kesintisiz Ödeme
Emeklilik Desteği Programı Ekim Ayı Ödemeleri ve Yeni Düzenlemeler! 1250 TL Kesintisiz Ödeme
Meteoroloji Uzmanları O İllere Kırmızı Kodlu Uyarı Geçti! Tarih Verildi Önleminizi Alın
Meteoroloji Uzmanları O İllere Kırmızı Kodlu Uyarı Geçti! Tarih Verildi Önleminizi Alın
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine Tarihi Zam! Bu Zam Ortalığı Yıkıp Geçecek
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine Tarihi Zam! Bu Zam Ortalığı Yıkıp Geçecek
Üniversite Öğrencilerine ÖTV'siz Cep Telefonu ve Bilgisayar Desteği: İşte Öne Çıkan Modeller!
Üniversite Öğrencilerine ÖTV'siz Cep Telefonu ve Bilgisayar Desteği: İşte Öne Çıkan Modeller!
Hükümetin Yeni Kararıyla 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 2000 Girişi Olanlar Yarın Emekli Olabilecek
Hükümetin Yeni Kararıyla 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 2000 Girişi Olanlar Yarın Emekli Olabilecek
Akbank'ın 50.000 TL'ye Kadar Yeni Faizsiz İhtiyaç Kredisi! Başvuru Şartları Neler?
Akbank'ın 50.000 TL'ye Kadar Yeni Faizsiz İhtiyaç Kredisi! Başvuru Şartları Neler?
Meteoroloji O İllere Tek Tek Uyarı Geçti! Fırtınalı Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi
Meteoroloji O İllere Tek Tek Uyarı Geçti! Fırtınalı Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi