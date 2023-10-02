İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımlarını 81 İle Duyurdu! Başvuru Şartları Neler?

Türkiye'nin iş bulma kurumu olan İŞKUR, Eylül ayı itibarıyla iş arayan vatandaşlar için çeşitli iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Özellikle temizlik görevlisi pozisyonları, son dönemdeki en dikkat çeken ilanlar arasında yer alıyor. Bu yazıda, İŞKUR'un temizlik görevlisi iş ilanlarına dair detayları ve sektörel ihtiyaçları ele alacağız.

Türkiye Genelinde 2178 Temizlik Görevlisine İhtiyaç Var

İŞKUR'un yaptığı çalışmalara göre, Türkiye genelinde Eylül ayı itibarıyla boş bulunan temizlik görevlisi pozisyonu sayısı toplamda 2178'e ulaşmış durumda. Bu pozisyonlar, farklı şehirlerdeki kamu ve özel kuruluşlar tarafından doldurulması bekleniyor. İş başvuruları hala devam ediyor ve bu pozisyonlara ilgi oldukça yüksek.

İlginç bir istatistik ise İŞKUR'un paylaştığı yaş aralıklarıyla ilgili. İlanların %83,3'ünde 45-64 yaş aralığındaki kişilere öncelik verilirken, %10,4'lük bir dilimde ise 45 yaş altı bireyler tercih ediliyor. Bu demografik veriler, temizlik görevlisi pozisyonlarına olan talebi yansıtıyor.

İnşaat Sektöründe Temizlik Görevlisine Büyük İhtiyaç

İŞKUR'un verilerine göre, temizlik görevlisi iş ilanlarının büyük bir kısmı inşaat sektöründen geliyor. İnşaat sektöründen gelen ilanların oranı %73,9 olarak kaydedilmiş durumda. Bu, inşaat sektörünün temizlik görevlisi pozisyonları için en büyük istihdam sağlayan alan olduğunu gösteriyor.

Başvuruları hızlıca inceleyerek İŞKUR'un resmi web sitesinden temizlik iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Başvuru süreçleri hala açık ve bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Türkiye genelinde temizlik görevlisi pozisyonlarına olan talep, İŞKUR'un verilerine göre oldukça yüksek. İş arayanlar için bu ilanları takip etmek, yeni bir iş fırsatına ulaşma şansını artırabilir. İhtiyaç duyulan sektörlerdeki iş fırsatları hakkında daha fazla bilgi almak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret etmekte fayda var.