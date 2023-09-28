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İŞKUR O İş İçin Başvuru Ekranlarını Tekrar Açtı! Toplamda 60.000 İşçi Alacak

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İŞKUR O İş İçin Başvuru Ekranlarını Tekrar Açtı! Toplamda 60.000 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., deneyimli garsonlar arıyor. Başvurular 1 Ekim'e kadar devam ediyor. Hemen başvurun!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., İŞKUR üzerinden garson alımı yapacağını duyurdu. İşte ayrıntılar:

Garson Olarak Başvurabilecekler Kimlerdir?

Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., İzmir'in çeşitli bölgelerindeki restoranlar, kafe, pastane, catering ve otel işletmelerini başarıyla yöneten bir iştirak olarak 2018 yılında kuruldu. Şirketin hedefi, İzmir'i gastronomi ve turizm alanlarında öncü bir marka haline getirmektir.

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Başvurular 1 Ekim'de başlayacak ve 3 Ekim 2023 tarihinde sona erecektir. İşte başvuruda bulunmak için gereken şartlar:

1. En Az İlkokul Mezunu Olmak

Garson adaylarının ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Bu, işe alım sürecindeki temel bir şarttır.

2. En Az 1 Yıl Deneyim

Başvuran adaylardan en az 1 yıl garsonluk deneyimine sahip olmaları beklenmektedir. Bu deneyim, işteki başarıları artırırken müşteri memnuniyetini de yükseltecektir.

3. Müşteri Memnuniyetine Önem Verme

Grand Plaza, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle adaylardan müşteri memnuniyetine büyük önem vermeleri beklenmektedir.

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4. Ekip Çalışmasına Uyum Sağlama

Bir işletmede başarının anahtarı, ekip içinde uyum sağlamaktır. Garson adaylarından da ekip çalışmasına uyumlu olmaları istenmektedir.

5. Düzgün Diksiyon ve İletişim Becerileri

İletişim, garsonlar için çok önemlidir. Düzgün diksiyon ve güçlü iletişim becerileri, müşterilerle etkili iletişim kurmanıza yardımcı olur.

6. Vardiyalı Çalışmaya Engel Olmama

Restoran ve otel işletmeleri genellikle vardiyalı çalışmayı gerektirir. Bu nedenle adaylardan vardiyalı çalışmaya engel olmamaları beklenir.

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Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular sadece [email protected] adresine e-posta yoluyla kabul edilecektir. Başvurularınızı yaparken lütfen aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak göndermeyi unutmayın:

  • Özgeçmişiniz
  • İletişim bilgileriniz

Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler mülakata çağrılacaktır. Mülakatlar, şirketin belirlediği tarih ve yerde gerçekleştirilecektir. Başarılı olan adaylar işe alınacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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