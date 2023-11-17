İŞKUR O İllerde Kasım Ayı İçerisinde 55.000 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli bölgelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) için yeni personel alımı sürecini başlattığını duyurdu. Bu fırsatlar, iş arayan vatandaşlara geniş bir kariyer yelpazesi sunmaktadır.

Başvuru Şartları ve Detayları

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan mahkum olmamak gibi önemli kriterler bulunmaktadır. Ayrıca, erkek adaylar için askerlik durumu ve görevi yapmaya engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı ya da bedensel engel bulunmamalıdır.

Açık Pozisyonlar ve İş İmkanları

Bakanlık tarafından duyurulan pozisyonlar arasında sosyal yardım ve inceleme görevlisi, işçi, büro görevlisi, yardımcı hizmet görevlisi, proje personeli ve muhasebeci gibi çeşitli iş imkanları bulunmaktadır. Bu pozisyonlar, başvuru yapacak adaylara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sunmaktadır.

Esnek Başvuru Seçenekleri ile İş İmkanları

Alımlar, KPSS şartı olmadan ve KPSS puanı ile yapılacak, bu da iş arayan vatandaşlara esneklik sağlamaktadır. Bu sayede başvuru yapacak adaylar, kariyerlerini şekillendirmek için daha fazla fırsata sahip olacaktır.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı bu personel alım süreci, iş arayanlara çeşitli sektörlerde kariyer fırsatları sunmaktadır. Başvuru yapacak adaylar için uygun pozisyonları değerlendirmek, kariyerlerinde yeni bir adım atmalarına olanak tanıyacaktır.