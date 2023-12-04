İŞKUR O İllerde 25.000 TL Maaş ile 55.000 Personel Alımı Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları ve Detaylar

İşsiz kalan vatandaşlar ve iş arayanlar için devlet, İŞKUR aracılığıyla işsizlik maaşı alma imkanı sağlıyor. Temmuz ayında asgari ücrette yapılan artışın yanı sıra, işsizlik maaşı ödemelerinde de iyileştirmeler yapıldı.

En Yüksek İşsizlik Maaşı Tutarı Belirlendi

Yapılan son düzenleme ile belirtilen şartları yerine getirenler, aylık 10 bin 731 TL'ye kadar işsizlik maaşı alabilecekler. İlk olarak incelenecek kriter ise prim gün sayısı olacak. Bu kapsamda ödemeler, en az 6 ay ve en fazla 10 ay arasında gerçekleşebilecek.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Almak İsteyenler İçin Şartlar

İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı almak isteyenlerin taşıması gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır. İŞKUR'un resmi web sitesinden alınan son bilgilere göre, maaş ödemelerinde aranan şartlar şu şekildedir:

Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurmak.





İşsizlik Maaşı Ödeme Süreleri ve Miktarları

Başvuruda bulunanlar için ödemeler, başvuru tarihinden itibaren bir sonraki ay içinde başlatılacaktır. Ödemelerin süresi, kişinin prim gün sayısına bağlı olarak değişmektedir. Güncel detaylara göre:

600 gün sigortalı olan işsizlere 180 gün ödeme,

900 gün sigortalı olan işsizlere 240 gün ödeme,

1080 gün sigortalı olan işsizlere 300 gün işsizlik ödemesi yapılmaktadır.

Ödeme miktarı da asgari ücretle çalışan bir kişi için 5 bin 325,07 TL olarak belirlenmiş olup, son 4 ay içinde 15 bin TL maaş alanlar için 5.954,46 TL ödeme yapılacaktır. 30 bin TL maaş alanlar ise 10 bin 650,15 TL olarak işsizlik ödemesinden yararlanabilecektir. İşsizlik maaşı, iş arayan vatandaşlara mali destek sağlayarak ekonomik anlamda rahatlamalarını amaçlamaktadır.