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İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 50.000 Personel İşe Alacak! Başvuru Şartları Neler?

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İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 50.000 Personel İşe Alacak! Başvuru Şartları Neler?
Türkiye İş Kurumu'nun sunduğu KPSS şartsız temizlik görevlisi iş fırsatlarıyla, ilkokul mezunu olanlar için büyük bir istihdam kapısı açılıyor. Başvurularınızı eksiksiz ve doğru bilgilerle yaparak, iş arayışınıza hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. İşKur'un resmi web sitesini ziyaret ederek bu fırsatlara göz atmayı unutmayın!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Eylül ayında temizlik görevlisi alım ilanlarıyla istihdam fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu ilanlar, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli illerde iş arayanlara yeni kapılar açıyor. İŞKUR'un Eylül ayı boyunca yayınladığı ilanlar kapsamında toplamda 4,608 temizlik görevlisi istihdam edilecek.

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Başvuru Şartları

İŞKUR temizlik görevlisi pozisyonuna başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. En az ilkokul mezunu olmak.
  3. Sağlık problemleri bulunmamak.
  4. Takım çalışmasına yatkın olmak.
  5. Kişisel temizliğine özen göstermek.
  6. Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak.
  7. 18-40 yaş aralığında bulunmak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

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İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. İŞKUR'un resmi web sitesine (esube.iskur.gov.tr) giriş yapın.
  2. Ana sayfada yer alan "MESLEK" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazarak arama yapın.
  3. Tüm iller için açık ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
  4. İlk kez İŞKUR başvurusu yapacak adaylar, E-Devlet şifresi ile giriş yapmalıdır.

İŞKUR'un sunduğu bu istihdam fırsatları, iş arayanlar için önemli bir adım olabilir. Başvurularınızı tam ve doğru bilgilerle yaparak uygun işe yerleşme şansınızı artırabilirsiniz. İŞKUR'un yayınladığı ilanları takip etmeye devam edin, sizin için uygun bir iş fırsatı kaçırmayın.

Kaynak:Haber Kaynağı

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