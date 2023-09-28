İŞKUR İşçi ve Memur Alımları Hakkında Son Dakika Gelişmeleri!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son dakika gelişmeleri ile gündeme damgasını vuruyor. KPSS şartı olmadan 36 ilde işçi ve memur alımı yapılacağı müjdesi, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

İŞKUR'dan Yapılan Duyuruya Göre Başvuru Koşulları

İş arayan vatandaşların bu fırsattan yararlanabilmeleri için bazı başvuru koşullarına uymaları gerekmektedir. İşte bu koşullar:

T.C. Vatandaşlığı: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Kamu Haklarından Yoksun Olmama: Başvuru yapacak adayların kamu haklarından yoksun olmamaları gerekmektedir.

Ceza Kaydı: Devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet ve benzeri suçlardan ceza almamış olmak gerekmektedir.

Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamalı, askerlik görevini tamamlamış veya ertelenmiş olmaları gerekmektedir.

Sağlık Durumu: Görevini yerine getirmesine kalıcı olarak engel olabilecek bir akıl hastalığı veya fiziksel engelinin bulunmaması şarttır.

İŞKUR'un resmi internet sitesinden bu önemli duyurunun detaylarına ulaşabilirsiniz. Başvuru yapılacak kadrolar ise şunlardır:

Başvuru Yapılacak Kadrolar

Güvenlik görevlisi

Temizlik görevlisi

Büro personeli

Danışma personeli

Vasıflı vasıfsız işçi

Sekreter

Şoför

Tekniker

Teknisyen

Mühendis

Çağrı merkezi personeli

Belediye personeli

Beden işçisi

İş makinası operatörü

Yardımcı personeli





İŞKUR'un duyurularına göre, aşağıdaki illerde memur ve işçi istihdamı sağlanacaktır:

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 30.09.2023 İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. - 27.09.2023 İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. - 30.09.2023 İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. - 30.10.2023 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 31.12.2023 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi - 31.12.2023 Samsun Cnk Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. - 31.07.2023 Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. - 31.01.2024 İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. - 28.09.2023 Ordu Orkom Kompozit San. Tic. A.Ş. - 30.09.2023

Bu ilanlara başvuruları takip eden süreçlerde, iş arayanlar için büyük bir kariyer fırsatı sunmaktadır. Daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. İş arayan vatandaşlar için bu fırsatları değerlendirmek önemlidir.