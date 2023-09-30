İŞKUR Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımları Başladı! Başvuru Şartları Neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 946 Büro Personeli, 3.718 Güvenlik Görevlisi ve 5.266 Temizlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İşte bu fırsattan yararlanmak isteyenler için başvuru şartları ve süreci.

İŞKUR Personel Alımı Nedir?

Türkiye İş Kurumu, Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli kamu kurumları ve özel sektörde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Bu alımlar, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi pozisyonlarını kapsamaktadır. İş arayanlar için bu fırsatları değerlendirmek oldukça önemlidir.

Başvuru Süreci Nasıl Gerçekleştirilir?

İŞKUR üzerinden Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi alımı başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Adım 1: İŞKUR İnternet Sitesine Giriş

Adım 2: İlan Araması

Karşınıza çıkan arama bölümüne hangi pozisyon için başvuru yapmak istediğinizi yazın ve ardından arama butonuna tıklayın. İlanlar, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından paylaşılmış olacak.

Adım 3: Başvuru

İlgilendiğiniz ilana tıklayarak başvuruya başlayın. E-devlet şifrenizle giriş yaparak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilişiği olmamak (tecilli veya muaf olmak dahil),

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

18-35 yaş aralığında olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Temizlik Görevlisi Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunmamak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem vermek,

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak,

18-40 yaş aralığında bulunmak.





Büro Personeli Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

İŞKUR İlanları

Güvenlik Görevlisi İlanları için İŞKUR'un resmi internet sitesini düzenli olarak takip ediniz. Bu fırsatları kaçırmayın ve başvurularınızı zamanında tamamlayın. İş arayanlar için İŞKUR'un sunduğu bu fırsatlar, yeni bir kariyer yolunun kapısını aralayabilir. Başarılar dileriz!